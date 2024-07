VICENZA – Rubano 200 euro di merce in un supermercato poi strattonano l’addetto alla sicurezza: arrestati due stranieri

Nella mattinata di ieri, in Viale Sant’Agostino, all’interno di un supermercato, gli Agenti delle Volanti della Questura hanno arrestato B.P., 26 anni, e S.K., 24 anni, entrambi nigeriani con precedenti per reati contro il patrimonio, per una rapina impropria avvenuta intorno alle ore 10:00.

I due individui sono stati notati dal direttore del supermercato mentre prelevavano merce dagli scaffali e la nascondevano nei loro zaini. Quando il direttore ha cercato di fermarli, i due lo hanno strattonato e sono riusciti a fuggire.

In pochi istanti, due equipaggi delle Volanti, allertati dalla Sala Operativa, hanno intercettato i due sospetti poco distante dal luogo dell’accaduto, trovandoli ancora in possesso degli zaini con la merce rubata, del valore di circa 200 euro.

Dopo essere stati condotti presso gli Uffici di Polizia, sono stati identificati e fotosegnalati. Al termine delle procedure di Polizia Giudiziaria, sono stati arrestati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il Pubblico Ministero di turno ha disposto il loro trasferimento presso la Casa Circondariale di Vicenza.