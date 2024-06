VICENZA – Ruba liquori in un supermercato e spintona addetto alla sicurezza: denunciato per rapina

Verso le ore 8:30 di ieri, una pattuglia della Volante della Questura è intervenuta presso un supermercato di Strada Padana verso Verona, dove era stato segnalato un furto. Due individui si erano impossessati di varie bottiglie di liquori per un valore di circa 100 euro, e avevano spintonato l’addetto alla sicurezza nella fuga. Fortunatamente, quest’ultimo non ha subito gravi conseguenze.

All’arrivo degli agenti, i due ladri si erano già dileguati. Tuttavia, esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza, i poliziotti hanno riconosciuto uno dei malviventi, noto per precedenti denunce simili.

Le ricerche sono scattate immediatamente e, dopo un paio d’ore, l’uomo è stato rintracciato nei pressi del Cavalcavia Ferretto de’ Ferretto, a Vicenza.

Essendo trascorse diverse ore e non essendo stata trovata la refurtiva in suo possesso, l’uomo è stato accompagnato in Questura e denunciato per rapina.