Vicenza – Ruba dalla cassa di un negozio e spinge a terra il proprietario: denunciato 24enne straniero

Verso le ore 11:25 di ieri, gli Agenti della Polizia di Stato in servizio di “Volante” della Questura, sono intervenuti a Vicenza, in Corso Santi Felice e Fortunato, dove il proprietario di un negozio aveva appena segnato sulla linea di emergenza 113 che un uomo – di cui forniva una dettagliata descrizione anche in ordine all’abbigliamento indossato – introdottosi nel locale, si era repentinamente avvicinato alla casa, impossessandosi di alcune monete e di pacchetto di sigarette.

Il proprietario, accortosi del gesto, cercava di trattenere il malfattore ma questi lo spingeva a terra, guadagnandosi la fuga.

Grazie alla tempestiva e minuziosa descrizione della persona offesa (che focalizzava un inusuale cappello invernale di tipo eschimese di colore blu indossato dal malvivente), l’autore del fatto veniva rintracciato dagli Agenti della “Volante” a poche centinaia di metri.

Perquisito sul posto, veniva trovato in possesso del denaro rubato e del pacchetto di sigarette di cui si era in precedenza impossessato.

Veniva pertanto accompagnato in Questura ed identificato per J. M. cittadino del Marocco del 1997, senza fissa dimora e con numero precedenti penali e/o di Polizia per reati contro la persona, contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti.

Lo stesso veniva quindi tratto in arresto e ristretto presso le camere di sicurezza della Questura, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa della convalida.