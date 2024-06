VICENZA – Ruba cinque borse: arrestato in centro

Verso le ore 11.25 di ieri, un equipaggio in servizio di Volante della Questura, transitando a Vicenza, in Corso Palladio, veniva richiamato da una commessa di un negozio, la quale riferiva che pochi istanti prima, un uomo si era impossessato di cinque borse esposte nel negozio, dandosi alla fuga. Veniva data una dettagliata descrizione del malfattore.

I Poliziotti si mettevano all’inseguimento ed intercettavano il ladro dopo poche centinaia di metri, in Stradella dei Filippini, ancora con la refurtiva in mano.

Il malvivente veniva riconosciuto senza ombra di dubbio anche con l’ausilio delle immagini dell’impianto di videosorveglianza. Le borse venivano restituite al legittimo proprietario.

L’uomo, K. J del 1993, originario dello Sri Lanka, in Italia senza fissa dimora, veniva arrestato dalla Polizia di Stato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.