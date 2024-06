VICENZA – Ruba borse costose in centro: denunciato 31enne

Rintracciato dopo aver rubato delle borse di valore da un negozio del centro storico di Vicenza, un uomo è stato denunciato per furto e ricettazione.

Verso le 15:50 di ieri, la Sala Operativa della Questura ha ricevuto una segnalazione riguardante il furto di due borse da donna, di ingente valore, sottratte da un negozio di Piazza Castello a Vicenza. Il responsabile, un individuo sconosciuto, è fuggito subito dopo il furto.

Grazie a una descrizione dettagliata del ladro, le Volanti della Questura hanno iniziato le ricerche. Alle 16:00 circa, l’uomo segnalato è stato avvistato in Via Legione Antonini. Alla vista della Polizia, ha tentato di disfarsi delle borse gettandole oltre un muro di cinta. Tuttavia, è stato intercettato e controllato sul posto. Durante la perquisizione, nelle sue tasche sono stati trovati anche un portafoglio, dei documenti e una carta di credito, oggetti denunciati come rubati nei giorni precedenti a Vicenza.

L’uomo, un cittadino dello Sri Lanka del 1993, senza fissa dimora in Italia, è stato accompagnato in Questura e denunciato per furto e ricettazione.

Tutti gli oggetti sottratti, comprese le borse, il portafoglio, i documenti e la carta di credito, sono stati restituiti ai legittimi proprietari.