Vicenza – Ruba alcol e cibo al supermercato e fugge spintonando la guardia: fermato e denunciato tunisino

Nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle ore 13:40, gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Vicenza sono intervenuti in un supermercato di Viale Trento in seguito alla segnalazione di un furto di generi alimentari. Un uomo, dopo essere stato sorpreso da un addetto alla vigilanza privata, si è dato alla fuga spintonando il vigilante che tentava di fermarlo.

Secondo quanto ricostruito, due individui avevano nascosto merce varia – tra cui tonno, pasta e alcolici – per poi presentarsi alle casse senza pagarla. Fermati dal personale di vigilanza, uno dei due ha riconsegnato spontaneamente quanto sottratto. L’altro, invece, dopo aver inizialmente aperto lo zaino per mostrare il contenuto, lo ha richiuso con una mossa repentina, spingendo a terra l’addetto alla sicurezza per guadagnarsi la fuga.

Gli agenti intervenuti hanno analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza, ottenendo una descrizione precisa del fuggitivo. Grazie a queste informazioni, l’uomo è stato rintracciato verso le ore 17:00 in Viale Roma.

Il fermato, identificato come G.A., un cittadino tunisino classe 1993, è stato accompagnato in Questura. Dopo l’esito del foto-segnalamento, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di rapina impropria.

L’episodio sottolinea l’efficacia del sistema di videosorveglianza e il pronto intervento delle forze dell’ordine, che hanno garantito una rapida risoluzione del caso.