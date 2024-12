Vicenza – Riconosce la sua bici elettrica rubata in un giardino: denunciato per ricettazione un 18enne

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nel pomeriggio di Natale, intorno alle 14:30, le Volanti della Questura di Vicenza sono intervenute in Via Manara, dove un passante aveva individuato, all’interno del giardino di un’abitazione, la bicicletta elettrica che gli era stata rubata il 6 dicembre in Piazza Castello.

L’uomo, munito di denuncia di furto, libretto di proprietà e codici identificativi del telaio e della batteria, ha confermato agli agenti che quei dettagli corrispondevano esattamente a quelli della sua bicicletta, dal valore di circa 2500 euro.

Dopo un breve appostamento, i poliziotti hanno visto uscire dal giardino un ragazzo a bordo della bicicletta segnalata. Fermato immediatamente, il giovane ha cercato di giustificarsi dichiarando di non sapere che il mezzo fosse rubato e sostenendo che gli fosse stato prestato da un amico di cui, però, non conosceva il nome.

Accompagnato in Questura, il giovane è stato identificato come D. K., cittadino italiano del 2006 (18 anni), e denunciato per il reato di ricettazione. La bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario, mentre proseguono le indagini per accertare eventuali responsabilità di terzi.