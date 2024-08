VICENZA – Riapre via Gorizia dopo il restyling

Si è concluso l’intervento di rifacimento della pavimentazione in via Gorizia, tornata da stamattina nuovamente percorribile.

I lavori fanno parte delle opere di riqualificazione che interessano via Gorizia e l’area che circonda l’hotel Campo Marzio, finanziate con 400mila euro da NextGeneration Eu nell’ambito del Pnrr (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 Cup: B37H21002750001).

«È stato portato a termine il primo importante tassello dei lavori di rigenerazione urbana previsti in via Gorizia – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller -. Da oggi la strada ha un nuovo aspetto ed è nuovamente percorribile. L’intervento proseguirà adesso con le ultime opere di completamento».

Il restyling di via Gorizia ha riguardato in prima battuta la posa della nuova pavimentazione in porfido per la parte carrabile della carreggiata ed in pietra chiara per i due percorsi pedonali laterali. Anche l’area recintata a ridosso dell’albergo è stata ripavimentata.

Sono state inoltre sistemate le reti di allacciamento delle acque meteoriche e l’appendice laterale di via Gorizia sino al tratto scoperto della roggia Seriola.

Si proseguirà con l’installazione della nuova illuminazione pubblica e dei corrimano in corrispondenza dei gradini che portano in contra’ mure Pallamaio.