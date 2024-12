Vicenza – Rapinano in serie e seminano il terrore con un coltello in viale della Pace: arrestati due giovani

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

I Carabinieri della Compagnia di Vicenza hanno arrestato due uomini, un 22enne di origine congolese e un 26enne italiano, entrambi già noti alle forze dell’ordine, responsabili di una serie di furti e rapine che hanno seminato paura nel quartiere Pio X. I due malviventi avevano preso di mira soprattutto supermercati e negozi in viale della Pace, colpendo ripetutamente e creando forte allarme tra i residenti e gli esercenti, in particolare tra gli anziani.

Le indagini sono scattate in seguito a numerose segnalazioni e denunce raccolte dai Carabinieri, dalla Questura e dalla Polizia Locale. Gli inquirenti hanno attribuito ai due arrestati almeno due furti e sei rapine, alcune delle quali compiute con l’uso di armi. Tra le attività più colpite figurano tre grandi supermercati e, in particolare, un negozio di ottica di una nota catena nazionale, preso di mira ben cinque volte. Qui i ladri avevano rubato circa venti paia di occhiali di marca, per un valore stimato di 7.000 euro.

L’escalation di crimini, iniziata sabato 7 dicembre, ha portato alla creazione di una task force per individuare rapidamente i responsabili e ristabilire la tranquillità nel quartiere. Attraverso un’intensa attività di osservazione e controllo, con il supporto di numerose pattuglie del Comando Provinciale dei Carabinieri, i due uomini sono stati colti in flagranza di reato.

Uno dei rapinatori si è distinto per la sua particolare aggressività: fermato con un coltello a serramanico dalla lama di 15 cm, utilizzava l’arma per intimidire i dipendenti degli esercizi colpiti. Le indagini proseguono per verificare eventuali altre responsabilità e accertare se i due siano coinvolti in ulteriori episodi criminali.