Vicenza – Previsto forte maltempo: a rischio il concerto di Fiorella Mannoia, il Comune attiva il COC

In seguito all’avviso di criticità idrogeologica e idraulica emesso oggi, mercoledì 4 settembre, alle 14 dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto, il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, ha ordinato l’attivazione del Centro Operativo Comunale (Coc).

Il bollettino regionale prevede diverse allerte per il bacino idrografico del Bacchiglione: allerta gialla per criticità idraulica, allerta rossa per criticità idrogeologica, e allerta arancione per criticità legata ai temporali, dalle 24 di oggi fino alla mezzanotte di domani.

Le previsioni indicano che, a partire dalla mattina di giovedì 5 settembre, si verificheranno precipitazioni sempre più estese e intense, con forti temporali e piogge localmente abbondanti. Questi fenomeni potrebbero causare significativi innalzamenti della rete idrografica secondaria e dei principali corsi d’acqua.

Il Coc si riunirà domani, giovedì 5 settembre, alle 9 in forma ristretta presso la sede del comando di polizia locale per monitorare la situazione e coordinare le attività di protezione civile necessarie.

Per quanto riguarda il concerto di Fiorella Mannoia previsto domani sera in Piazza dei Signori, gli organizzatori attenderanno l’aggiornamento del bollettino regionale delle 14 per decidere se annullarlo. La decisione sarà comunicata anche tramite i canali ufficiali del Comune.