VICENZA – Pregiudicati e aumento del degrado in zona: il Questore chiude ‘L’isola del tesoro’

Il Questore della provincia di Vicenza, Dario Sallustio, ha sospeso per dieci giorni la licenza del pubblico esercizio “L’Isola del Tesoro S.N.C.” situato in via Quintino Sella a Vicenza, con la conseguente chiusura del locale per lo stesso periodo.

Durante questi dieci giorni, il locale dovrà rimanere chiuso e non potrà somministrare o vendere alimenti e bevande, né esercitare il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, inclusa l’attività dei giochi leciti.

Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, a seguito di numerosi controlli effettuati dalle Volanti della Questura, dalla Polizia Locale di Vicenza e dai Carabinieri, che hanno riscontrato varie irregolarità.

In particolare, durante i controlli del 17 gennaio, 19 marzo e 24 giugno 2024, sono stati identificati vari avventori all’interno e nelle immediate vicinanze del locale (rispettivamente 18, 10 e 13 persone), molti dei quali con precedenti penali e/o di Polizia, inclusi reati gravi come possesso di armi, stupefacenti, reati contro il patrimonio e contro la persona.

Durante il controllo del 24 giugno, la Polizia Locale di Vicenza, con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga, ha rinvenuto sostanze stupefacenti vicino a un armadio nell’antibagno del locale, dove è stata trovata anche una pipa artigianale presumibilmente usata per fumare crack, ancora tiepida e verosimilmente abbandonata in fretta a causa dell’intervento della Polizia. Nello stesso contesto, un avventore di 25 anni è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, che ha consegnato spontaneamente e che sono state sottoposte a sequestro amministrativo.

La zona aveva registrato un aumento dei reati nel quartiere, segnalato anche dai residenti, in particolare rapine, furti e spaccio di sostanze stupefacenti, generando allarme sociale, preoccupazione tra i cittadini e un aumento delle condizioni di degrado.

Pertanto, per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, il Questore di Vicenza ha adottato il provvedimento di sospensione per la durata di dieci giorni.