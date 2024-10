Vicenza – Posata la prima pietra della sede dell’ITS Academy Meccatronico Veneto

Sono state poste oggi le basi concrete per la nascita del polo di alta formazione in area meccatronica a Vicenza.

Il sindaco Giacomo Possamai si è recato alla cerimonia di inizio dei lavori per la costruzione della nuova sede centrale dell’ITS Academy Meccatronico Veneto presso l’ex caserma Borghesi.

«Il recupero della ex caserma Borghesi a Brogo Casale è un’altro passo importantissimo per la rigenerazione urbana della città – commenta il sindaco Giacomo Possamai -. L’operazione di rigenerazione urbana della Provincia consentirà il sorgere all’ex Caserma il polo degli ITS, della formazione post diploma, un luogo dove ci saranno centinaia di studenti, un luogo che torna a riprendere vita simbolo di una città che vuole rimettersi in marcia, che ha voglia di correre e di crescere e che chiude i suoi buchi neri e che li fa ritornare luoghi pieni di vita. È un obiettivo che ci siamo dati dall’inizio del mandato, ridare luce ia buchi neri di Vicenza: l’ex Aci da alcuni mesi ospita lo Iuav di Venezia, quindi una nuova Università, e presto inizieranno i lavori all’ex Macello».

Per l’ ITS Academy Meccatronico Veneto erano presenti il presidente Francesco Nalini e il direttore generale Giorgio Spanevello insieme al presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin, a rappresentanti di istituzioni, aziende, progettisti, docenti e studenti.