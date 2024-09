Vicenza – Piogge intense, si riunisce il COC, fiumi sotto osservazione

Ore 17 – Maltempo, Coc riunito nel pomeriggio di domenica 8 settembre

Per monitorare il nuovo stato di allerta per piogge intense

Il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, ha convocato il Coc (Centro Operativo Comunale di Vicenza) alle 16:30 presso la sede del comando di polizia locale, sotto il coordinamento dell’assessore Cristiano Spiller, per gestire l’allerta meteo emessa dalla Regione del Veneto. Il bollettino regionale delle 14:00 di oggi, domenica 8 settembre, prevede allerta gialla per criticità idraulica e allerta arancione per criticità idrogeologica e temporali, con un massimo livello di pericolosità. Le precipitazioni più intense sono attese tra il tardo pomeriggio di oggi e le prime ore di domani, lunedì 9 settembre, con forti rovesci e raffiche di vento.

La situazione potrebbe causare innalzamenti significativi della rete idrografica secondaria e dei principali corsi d’acqua. Polizia locale e squadre della protezione civile comunale, insieme a Amcps, Agsm Aim e Viacqua (per la gestione degli impianti idrici, in particolare nella zona Stadio), sono già attive.

Sono stati preparati 3000 sacchi di sabbia stoccati presso la sede di Amcps e altri 2000 presso il deposito della protezione civile in via Frescobaldi, pronti per essere distribuiti nei punti critici della città.

Per emergenze, è disponibile la centrale della polizia locale al numero 0444-545311. Aggiornamenti saranno pubblicati sui canali social e sul sito ufficiale www.comune.vicenza.it.