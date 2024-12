Vicenza – Passeggiata per la sicurezza del MIS: “A San Felice italiani come in una riserva”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato di Gian Luca Deghenghi – Portavoce Movimento Italia Sociale Vicenza, in merito alla passeggiata per la sicurezza tenutasi ieri a Vicenza da parte del movimento di destra M.I.S. (Movimento Italia Sociale).

“Nella serata di ieri, mercoledì 18 dicembre -scrive- i militanti del Movimento Italia Sociale Vicenza hanno dato vita alla loro periodica Passeggiata per la sicurezza.

“Come sempre – dichiara Gian Luca Deghenghi, portavoce del movimento politico vicentino – ieri sera la passeggiata del M.I.S. Vicenza si è svolta in uno scenario surreale.

Il quartiere di San Felice, come altri in città, dopo il calar del sole è una zona morta, nella quale sono rari gli italiani che ancora si avventurano, in netta minoranza rispetto alle presenze straniere poco inclini alla civile convivenza.

Il territorio è ormai completamente in balia del degrado e di quanti ne sono attori e portatori, tra spaccio, consumo di droga ed alcool, inciviltà e comportamenti lesivi del decoro e della pubblica sicurezza.

Ieri sera, prima di rientrare nella nostra sede, abbiamo voluto rivolgere un messaggio visivo ai residenti:

da Park Cattaneo abbiamo lanciato un vero e proprio segnale di fumo, rigorosamente tricolore, imitando simbolicamente l’uso degli Indiani d’America, per trasmettere il concetto che gli italiani si avviano a fare la loro stessa fine.

Lo dimostra il fatto che i vicentini di intere zone cittadine vivono giorno e notte sentendosi rinchiusi come in una riserva, assediati e progressivamente sostituiti dagli immigrati nella gestione del territorio, assistendo inermi alla cancellazione dei connotati della nostra tradizionale civiltà.

Come da sempre abbiamo voluto indicare con l’esempio delle Passeggiate per la sicurezza, la presenza fisica ed il presidio deciso, nella legalità, delle proprie strade da parte dei vicentini – conclude Deghenghi – sono l’unico mezzo per tornare a vivere sicuri ed essere padroni in casa propria.”