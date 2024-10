Vicenza – Nuova aula al Farina: arriva il sindaco

Visita questa mattina del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai all’Istituto Omnicomprensivo Farina, in occasione dell’inaugurazione dell’aula dedicata all’insegnamento di educazione civica e alla progettazione di azioni di cittadinanza e solidarietà.

«Partecipo sempre molto volentieri a iniziative volte ad avvicinare le ragazze e i ragazzi all’educazione civica – spiega il sindaco Giacomo Possamai -. Non posso che complimentarmi con l’Istituto Farina per il coinvolgimento dei suoi studenti in attività di questo tipo: è infatti fondamentale insegnare ai giovani l’importanza della cittadinanza attiva, così da avere in futuro dei cittadini più responsabili e consapevoli».

«Ringraziamo come Istituto Farina il sindaco Giacomo Possamai per il suo generoso contributo – le parole del preside dell’Istituto Farina Christian Bortolotto – . Riteniamo essenziale ridurre la narrazione di una politica distante, disinteressata, che svilisce la partecipazione attiva soprattutto dei/delle giovani, allontanando drammaticamente i futuri cittadini dai più fondamentali valori democratici».

La mattinata del primo cittadino all’interno del plesso scolastico è iniziata in aula magna, di fronte alle studentesse e agli studenti dei licei, in occasione dell’assemblea relativa all’elezione dei rappresentanti d’istituto. Lo staff della presidenza e la comunità del Rosario, in sala consiglio, hanno poi presentato al sindaco Possamai alcuni progetti di innovazione dell’Istituto, come il giardino pensile e il progetto culturale “Talenti, parità nella diversità”. Con le ragazze e i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, c’è poi stata l’inaugurazione dell’aula dedicata all’insegnamento di educazione civica e alla progettazione di azioni di cittadinanza e solidarietà, con gli alunni che hanno presentato il progetto Murales attraverso i bozzetti delle opere in corso di realizzazione, condividendo le azioni progettate per crescere nella responsabilità e nella partecipazione attiva.

La mattinata del sindaco all’Istituto Farina si è conclusa con una passeggiata attraverso i corridoi e le aule, per vivere la quotidianità delle bambine e dei bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, e degli insegnanti.