Vicenza – Netturbino parla con una ragazzina: i fratelli lo picchiano e lo mandano all’ospedale

Un operatore ecologico di 52 anni è stato aggredito ieri pomeriggio, 22 gennaio, nel quartiere Laghetto di Vicenza mentre era in servizio. L’uomo avrebbe salutato una ragazzina che passava per strada, gesto che ha scatenato l’ira dei due fratelli della giovane, di origine romena. La notizia è riportata nell’edizione odierna de Il Giornale di Vicenza. I due uomini hanno interpretato il saluto come un apprezzamento inappropriato e hanno reagito con violenza: hanno aperto gli sportelli del mezzo di lavoro, trascinato l’uomo a terra e lo hanno ripetutamente colpito prima di fuggire.

Il collega del netturbino ha immediatamente allertato le forze dell’ordine, che sono giunte sul posto per raccogliere testimonianze e avviare le indagini. Il 52enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo in codice verde; le sue condizioni non sarebbero gravi, ma i colleghi temono per la sua salute a causa di un grave incidente subito anni fa.

Le autorità continuano a indagare sulla vicenda e potrebbero scattare provvedimenti nelle prossime ore. I sindacati seguono da vicino il caso per garantire il supporto necessario al lavoratore.