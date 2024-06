VICENZA – Molesta una donna e poi ‘impazzisce’: portato in ospedale

Verso le ore 15:10 di ieri, un equipaggio della Volante della Questura è intervenuto a Vicenza, in Via del Carso, a seguito di una segnalazione alla linea di emergenza 113. Una coppia aveva denunciato la presenza di un uomo che infastidiva verbalmente una residente del quartiere, insistendo ripetutamente e con decisione per ottenere prestazioni sessuali, nonostante i rifiuti della donna.

All’arrivo dei poliziotti, il giovane, un cittadino italiano di origine ghanese di circa trent’anni, ha iniziato a dare in escandescenza, dimenandosi senza motivo e urlando frasi sconnesse.

Gli agenti hanno dovuto contenerlo in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118, chiamati sul posto dagli stessi poliziotti.

Al loro arrivo, i sanitari hanno accompagnato l’uomo in ospedale per accertamenti. L’accaduto è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria.