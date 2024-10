Vicenza – Modifiche alla viabilità per asfaltature

Per consentire la fresatura e l’asfaltatura del manto stradale, da domani mercoledì 9 ottobre resterà chiusa via Brigata Regina, dal civico 7 a via Toniolo. La carreggiata e il marciapiede saranno preclusi al traffico tutti i giorni dalle 8 alle 17, esclusi sabato e domenica, fino al termine dei lavori. Nel tratto di via Brigata Regina interessato dalla chiusura, sarà assicurato il transito dei frontisti e dei pedoni in sicurezza, compatibilmente con le esigenze del cantiere.

A partire dalle 8 di domani 9 ottobre, verrà completata anche l’asfaltatura di via De Amicis, rinviata a causa del maltempo.

A seguire, in tarda mattinata, l’impresa esecutrice procederà con la manutenzione della pavimentazione in via Brigata Granatieri di Sardegna, in contemporanea con l’ambito di via Brigata Regina.