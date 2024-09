Vicenza – Minaccia un giovane francese e gli ruba la bici elettrica: denunciato marocchino con precedenti

Minaccia il proprietario di una bicicletta elettrica per rubarla: denunciato dalla Polizia di Stato.

Nella notte, intorno a mezzanotte e mezza, le Volanti della Questura sono intervenute in Piazza Esedra, a Campo Marzo, Vicenza, dove un giovane francese aveva segnalato ai militari dell’Esercito, impegnati nell’Operazione Strade Sicure, di aver riconosciuto l’uomo che poco prima lo aveva minacciato e derubato della sua bicicletta elettrica in Piazza Matteotti.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno identificato le persone coinvolte e ricostruito l’episodio grazie alle dichiarazioni della vittima e di alcuni testimoni. Dalle indagini è emerso che in Piazza Matteotti l’uomo, di origine marocchina, aveva minacciato il giovane francese con una tronchese lunga circa 35 centimetri per impossessarsi della bici.

La vittima ha inseguito il ladro fino a Piazza Esedra, dove lo ha nuovamente individuato e segnalato alle forze dell’ordine, mentre questi era ancora in sella alla bicicletta rubata.

Gli agenti hanno denunciato l’uomo, che ha precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e legati agli stupefacenti, e sequestrato la tronchese. Inoltre, è stato denunciato per aver violato il foglio di via dal comune di Vicenza. Sono in corso ulteriori verifiche sulla proprietà della bicicletta elettrica.