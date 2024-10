Vicenza – Migrante spacciatore in bici: trovato con diverse dosi e denunciato

Gli Agenti della Polizia di Stato in servizio di “Volante” della Questura lo hanno visto sabato 12 ottobre, verso le ore 20.00, in Viale Crispi, a Vicenza, mentre era in bici. Alla vista dei Poliziotti ha cercato di deviare e cambiare strada. Quando si è accorto che gli agenti lo avevano notato e gli si stavano avvinando, con una mossa fulminea ha inserito la mano negli indumenti intimi ed ha gettato a terra delle bustine di plastica.

E’ stato subito fermato dagli Agenti e perquisito sul posto.

All’esito della perquisizione e del recupero di ciò che aveva gettato a terra sono stati rinvenute e sequestrate 8 dosi di stupefacente tra eroina e cocaina per un peso complessivo di circa 2 grammi, oltre a circa 450 euro in contati e due telefoni cellulari.

L’uomo, un cittadino di origine della Nigeria del 1989, con precedenti analoghi e già destinatario della misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiano alla p.g., è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per spaccio di stupefacenti.