VICENZA – Il video completo della rissa in mezzo a viale Milano. Calci e pugni con le auto che passano

(immagine di repertorio)

Una maxi rissa fra migranti africani è scoppiata all’alba nella zona di viale Milano. In centro storico per l’esattezza, essendo quel lato di viale Milano (civici 77-79-81) ufficialmente nel centro storico della città. Una decina di persone stavano letteralmente combattendo a suon di pugni, calci. Ad un certo punto anche utilizzando bottiglie di vetro. Il video è stato girato da una residente (C.S.). Dalle immagini riprese dai residenti si vede anche una delle persone coinvolte che tenta di strangolarne un’altra con una sorta di cordone. Probabilmente si è trattato di un regolamento di conti fra bande, che regnano incontrastate in un’area sempre più vasta di Vicenza