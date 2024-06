VICENZA – Marocchino cerca di accoltellare finanziere

Aggressione ieri sera in un bar di viale Trieste a Vicenza. Un uomo di origini marocchine, noto alle forze dell’ordine, avrebbe iniziato a seminare il caos all’interno del locale. Fra i clienti anche un finanziere fuori servizio che è intervenuto per cercare di calmare la situazione, ma il marocchino avrebbe tentato di aggredirlo con un coltello. La notizia è riportata dal Giornale di Vicenza. Fortunatamente i fendenti non sono andati a segno, ma il militare è stato colpito con calci e pugni, riportando contusioni giudicate guaribili in dieci giorni. L’aggressore è poi fuggito ma è stato subito acciuffato, accusando un malore, forse per aver ingerito droga.