VICENZA – Mandano avanti una donna per proporre prestazioni sessuali, poi lo aggrediscono, lo picchiano e lo rapinano. Denunciato un nigeriano

Verso l’1:30 di oggi, le Volanti della Questura sono intervenute a Vicenza, in Via Torino, dove era stata segnalata la presenza di un uomo malmenato.

Giunti sul posto, i Poliziotti trovavano un cittadino di origine del Mali, in regola con il permesso di soggiorno, che dichiarava di essere stato rapinato poco prima da due uomini sconosciuti. In particolare, la persona offesa, mentre era in transito in Via Torino, veniva avvicinata da una donna che gli proponeva una prestazione sessuale. Appena appartati nelle vicinanze, sopraggiungevano due uomini che lo aggredivano con calci, pugni ed una catena con cui lo colpivano alla testa ed alla nuca, impossessandosi del suo smartphone, del portafoglio contenente poche decine di euro e dello zaino contenente i suoi effetti personali.

I due malviventi si allontanavano subito dopo, facendo perdere le proprie tracce.

La vittima, visibilmente scossa, riferiva di non necessitare delle cure mediche e veniva quindi accompagnata in Questura per meglio contestualizzare l’accaduto e formalizzare la denuncia.

Uscito dalla Questura verso le ore 3.00, veniva accompagnato dagli Agenti presso il suo domicilio.

Durante il tragitto, transitando nuovamente nei pressi di Via Torino, la vittima richiamava l’attenzione degli Agenti dichiarando di riconoscere uno dei due uomini che l’avevano aggredito poco prima, mentre camminava a poche decine di metri di distanza, proprio davanti a lui.

I Poliziotti riuscivano quindi ad intercettare il presunto aggressore, il quale, opponendo resistenza al controllo, veniva immediatamente messo in sicurezza e caricato sulla Volante.

L’autore dell’aggressione veniva riconosciuto senza ombra di dubbio dalla persona offesa e degli stessi Agenti all’esito del controllo e della verifica delle immagini del sistema di videosorveglianza cittadina per A. T. del 1993, originario della Nigeria, già sottoposto alla misura in atto dell’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria presso la Questura di Vicenza in quanto accusato di essere responsabile di altre rapine commesse negli scorsi mesi a Vicenza.

A causa del tempo decorso dal momento della commissione del fatto non è stato possibile trarlo in arresto. E’ stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria per rapina.