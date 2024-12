Vicenza, litiga con i genitori e viola il divieto di avvicinamento: arrestato 32enne

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Ieri pomeriggio, intorno alle ore 13:45, gli Agenti della Polizia di Stato della Questura di Vicenza sono intervenuti presso un’abitazione in città, a seguito di una segnalazione da parte di alcuni residenti che avevano udito forti grida e rumori di oggetti scaraventati a terra.

L’appartamento era già noto alle forze dell’ordine a causa di precedenti episodi di liti e aggressioni, che avevano portato all’emissione di un provvedimento di divieto di avvicinamento nei confronti di uno dei figli della coppia residente.

All’arrivo degli agenti, la situazione sembrava essersi calmata. I coniugi hanno riferito agli operatori di essere stati nuovamente aggrediti dal figlio trentaduenne, nonostante il provvedimento in vigore.

Mentre gli agenti stavano raccogliendo la testimonianza della coppia, il figlio si è ripresentato improvvisamente presso l’abitazione, violando palesemente la misura cautelare.

L’uomo è stato immediatamente allontanato dagli agenti e accompagnato in Questura, dove è stato arrestato in flagranza per la violazione del divieto di avvicinamento.