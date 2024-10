Vicenza – Lavori in corso su marciapiedi e strade

Proseguono i lavori di manutenzione di strade e marciapiedi. Nel dettaglio, sono in corso in questi giorni gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e di manutenzione straordinaria dei marciapiedi in via Porto Godi e via Zaguri. Si sta inoltre lavorando in via Brigata Regina per la realizzazione di nuove caditoie per la raccolta dell’acqua meteorica, per il rifacimento di alcuni passi carrai e cordoli in pietra e il risanamento dell’intera pavimentazione stradale.

«Si tratta di interventi fondamentali per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada, dalle automobili ai pedoni – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Cristiano Spiller -. I lavori rientrano in due progetti più ampi, uno per l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’altro per la manutenzione straordinaria delle vie cittadine. Le opere toccano diverse zone, con l’obiettivo di intervenire il più possibile per ridurre le barriere architettoniche e migliorare lo stato di strade e marciapiedi».

Marciapiedi

I lavori in via Porto Godi e via Zaguri seguono quelli già realizzati nel quartiere Cattane nell’ambito di un progetto complessivo dal valore 150.000 euro. Alle Cattane sono infatti già state abbattute 12 barriere architettoniche su attraversamenti pedonali. È stato costruito un nuovo marciapiede in via Thaon di Revel e sono stati posati percorsi tattilo-plantari per ciechi e ipovedenti in corrispondenza di 16 punti di attraversamento lungo via Cavalieri di Vittorio Veneto. Le opere verranno completate nelle prossime settimane con la posa del manto in asfalto.

Strade

In via Brigata Regina si sta lavorando per migliorare gli spazi stradali. Le nuove caditoie permetteranno infatti di evitare i ristagni d’acqua che ostacolano in particolar modo il conferimento dei rifiuti nell’isola ecologica del quartiere. Inoltre, con il rifacimento dei cordoli in pietra si stanno disegnando delle curve più strette per agevolare il transito dei mezzi di Aim ambiente. È stata eseguita anche una potatura straordinaria delle siepi che costeggiano via Brigata Regina.

L’intervento rientra nell’ambito del progetto da 328.000 euro per la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali che ha già interessato viale del Mercato Nuovo, via De Amicis e via Brigata Granatieri di Sardegna. Nelle prossime settimane verrà tracciata la segnaletica orizzontale. In via Brigata Granatieri di Sardegna, nel corso dell’asfaltatura, è stata inoltre eliminata una barriera architettonica su un marciapiede in corrispondenza di un attraversamento pedonale.