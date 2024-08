VICENZA – Lavori in corso: i cantieri e le modifiche alla viabilità

Per la prosecuzione dei lavori sui sottoservizi (rete gas) che richiedono più tempo del previsto, è stato prorogato fino al 30 settembre, il cantiere in via Quadri, da corso Padova a via Oppi. Sarà mantenuto il restringimento della carreggiata, con la possibilità comunque di circolare su entrambe le direzioni di marcia. Sono possibili limitati rallentamenti.

Per la stessa ragione, sono prorogate le modifiche alla viabilità in strada del Tormeno e in strada di Longara, nei tratti in prossimità dell’incrocio semaforizzato; i restringimenti alla sede stradale e la chiusura temporanea dei percorsi ciclopedonali sono estesi per altre quattro settimane, e comunque non oltre il 27 settembre. Fino al 7 settembre sono possibili rallentamenti per la conclusione delle opere di asfaltatura, con sensi unici alternati e regolazione del semaforo mediante movieri, mentre fino a fine settembre sono previste opere di allacciamento alle proprietà private.

Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili anche sul portale Luce Verde, il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza (https://vicenza.luceverde.it/#/home).

Lavori V-Reti

V-Reti, società del Gruppo AGSM AIM, informa che, da lunedì 2 settembre fino a venerdì 6 settembre 2024, effettuerà lavori di asfaltatura a seguito degli importanti interventi tecnici sulle reti e sulle infrastrutture del gas e dell’energia elettrica in Strada Cà Balbi.

Il cantiere interesserà il tratto dal civ. 95 all’intersezione con Strada della Caveggiara lungo la corsia direzione Vicenza, oltre che alcuni tratti sull’intera carreggiata fronte civ. 95, fronte incrocio con Via Bachelet e fronte Strada Caveggiara.

La viabilità sarà regolata a senso unico alternato regolato da movieri.

V-Reti si scusa fin d’ora per il disagio arrecato, assicurando il massimo impegno per garantire la viabilità e minimizzare i tempi di intervento, laddove possibile.