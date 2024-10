Vicenza – La SETAF-AF festeggia il 69° anniversario con due ospiti speciali

Foto e articolo della Ten. Catherine Sibilla, Ufficio Stampa SETAF_AF

(riceviamo e pubblichiamo) – Ogni anno, il sergente maggiore dell’esercito americano in pensione Ed Furnish festeggia due compleanni, uno a settembre e uno a ottobre. Il primo è il compleanno vero e proprio; il secondo è l’anniversario della U.S. Army Southern European Task Force, Africa (SETAF-AF), un’organizzazione che ha un significato speciale nella sua vita da quando vi è stato assegnato nel 1959, quando arrivò diciassettenne nel capoluogo berico da una piccola fattoria dell’Indiana.

Oggi, a 82 anni, Furnish era il più anziano tra i partecipanti al 69° anniversario della SETAF-AF e ha avuto l’onore di tagliare la torta insieme al soldato più giovane, il soldato Daely M. Goodwin. A presiedere la cerimonia, il Magg. Gen. Andrew C. Gainey, comandante generale della SETAF-AF.

Nel corso della sua carriera militare, Furnish ha prestato servizio presso la SETAF-AF – che si chiamerà SETAF fino al 2020 – nella divisione logistica. Dopo il congedo dall’esercito, ha trascorso 34 anni come impiegato civile, vivendo a Vicenza per molti di questi anni e lavorando per la SETAF-AF e per il comando U.S. Army Garrison Italy.

“SETAF significa casa”, ha detto Furnish. “Ho sposato un’italiana della vicina Castelfranco. Tutti e tre i miei figli hanno frequentato la scuola qui e la mia figlia più piccola è nata nell’ospedale della base”.

Per decenni, Furnish ha assistito all’evoluzione della SETAF-AF, adattandosi a nuove missioni ed espandendo il suo raggio d’azione attraverso i continenti. Inizialmente, l’unità operava come parte della difesa della NATO in Europa meridionale, con particolare attenzione alla protezione dell’Italia. Quando Furnish arrivò a Vicenza nel 1959, la SETAF era composta da 6.000 soldati ed era divisa in tre elementi principali: un quartier generale, un comando missilistico e un comando logistico. Il comando comprendeva tre installazioni a Verona, Vicenza e Livorno.

“Penso che la SETAF abbia iniziato con uno scopo nel 1955, e ora c’è uno scopo ancora più grande per la SETAF-AF. Continueranno a crescere”, ha detto Furnish.

Ha anche visto Vicenza evolversi da una città che si stava riprendendo dalle distruzioni della Seconda Guerra Mondiale ad un vivace centro di attività. Eppure, per Furnish, una cosa che non è cambiata in oltre 65 anni è l’essenza della cultura italiana.

“L’Italia ha sempre avuto cibo e vini fantastici, nulla di tutto ciò è cambiato”, ha detto. “Anche lo stile di vita italiano non è cambiato. La vita può essere più veloce ora, ma la loro cultura rimane la stessa di quando sono arrivato nel 1959”.

Durante la cerimonia del 69° anniversario, Furnish si è unito ad altre autorità civili e militari, statunitensi e italiane, tra cui Magda Maselli, figlia di Phil Maselli, che ha servito la SETAF-AF per 43 anni. Durante l’evento è stato consegnato al generale Gainey un diario appartenuto a Phil Maselli, che documenta la storia iniziale della SETAF-AF.

“Abbiamo lavorato fianco a fianco con i nostri ospiti italiani per promuovere la pace e la sicurezza”, ha dichiarato Gainey. “Sono orgoglioso di far parte di questa eredità e oggi abbiamo l’opportunità di onorare due persone il cui contributo ha plasmato la nostra storia comune”.

Prima del taglio della torta, Gainey ha riconosciuto sia Furnish che Maselli per i loro contributi e per il loro lungo servizio alla SETAF-AF.

“Penso che sia fantastico che la SETAF continui a dare questo riconoscimento ogni anno, dimostrando alle nuove generazioni che la tradizione continuerà”, ha concluso Furnish.