Vicenza – La Polizia Locale arresta due pusher, allontanate borseggiatrici dalla Fiera

La polizia locale con il Nucleo operativo speciale (Nos) e la squadra antidegrado negli scorsi giorni ha messo in campo un’intensa attività di controlli. Le operazioni hanno portato in particolare all’arresto di due pusher, alla denuncia di un terzo e alla segnalazione e identificazione di numerose persone per uso di sostanze stupefacenti nelle zone del Quadrilatero e di Campo Marzo. Grazie ai controlli effettuati in Fiera durante Vicenzaoro sono state inoltre allontanate due borseggiatrici provenienti da Milano.

«A tutti gli agenti della polizia locale e in particolare a quelli del Nos e della squadra antidegrado va il sentito ringraziamento per la costante azione di presidio del territorio e di contrasto alla criminalità – sottolinea il sindaco Giacomo Possamai -. Con la loro presenza contribuiscono, assieme alle altre forze di polizia, ad incrementare la sicurezza in città, in particolare nelle zone più delicate dove le operazioni di Nos e squadra antidegrado hanno un ruolo fondamentale nell’arginare fenomeni di spaccio e situazioni indecorose».

I controlli a Campo Marzo

Risale al 3 settembre l’arresto di un pusher di 36 anni (E.P. le sue iniziali). Il pusher è stato individuato mentre faceva la spola in bicicletta tra via Gorizia e via Napoli passando per Campo Marzo fermandosi con alcune persone. Alla vista degli agenti, E.P. si è liberato di un sacchettino che teneva in tasca lanciandolo sotto le auto in sosta. Al suo interno erano presenti 9 involucri di cocaina e 6 di eroina. E.P è stato inoltre trovato in possesso di 54 euro. I controlli svolti a inizio settembre hanno portato anche alla segnalazione di 8 persone per l’utilizzo a scopo personale di sostanze stupefacenti e all’identificazione di altri 20 soggetti.

Il secondo arresto è avvenuto il 10 settembre. F.E. di 34 anni è stato notato all’interno dell’area verde di Campo Marzo dagli agenti in borghese poichè alcune persone si avvicinavano a lui prelevando qualcosa dal suo marsupio. Una di queste è stata fermata proprio dopo l’acquisto di una dose di eroina.È scattata quindi la perquisizione del pusher: occultate in un calzino sono state trovate 13 dosi di cocaina e 4 di eroina, mentre nell’altro era presente della marijuana suddivisa in 9 bustine pronte per la cessione. F.E era inoltre in possesso di 150 euro. Le operazioni messe in campo nel weekend tra il 7 e l’8 settembre hanno condotto anche alla segnalazione di 7 persone per uso di sostanze stupefacenti e all’identificazione di 15.

Tra i risultati dei controlli effettuati a Campo Marzo la settimana scorsa ci sono inoltre la denuncia a piede libero di un pusher (O.M. di 35 anni) insieme alla segnalazione dell’acquirente e l’indagine per evasione di un 38enne (M.M.) trovato a Campo Marzo alla ricerca di cocaina mentre era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in Provincia.

Le borseggiatrici in Fiera

Il Nos ha collaborato con la Questura di Vicenza riuscendo a individuare due donne che si aggiravano tra gli autobus davanti all’ingresso della Fiera mentre era in corso Vicenzaoro. Sono scattati quindi i controlli, dai quali è emerso che si trattava di due persone provenienti da Milano e già note alle forze dell’ordine per precedenti attività criminali di borseggiatrici. Il questore ha quindi disposto l’allontanamento da Vicenza per quattro anni.