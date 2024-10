Vicenza – Ipotesi moschea in viale Torino, prime opposizioni

Dopo che è sfumata l’ipotesi di una moschea in Cordo San Felice, con la rinuncia degli stessi islamici non è ancora chiaro quale sia il luogo individuato per la sede. Una delle ipotesi che emerge, secondo quanto scrive il Corriere del Veneto nell’edizione odierna (titolo dell’articolo “Moschea, ora spunta l’ipotesi di nuovi spazi in viale Torino”). Ipotesi che subito ha provocato la reazione del consigliere regionale di Fdi Joe Formaggio.

“Esprimo la mia totale contrarietà all’ipotesi di realizzare una nuova moschea in viale Torino, a Vicenza” scrive. “Non si tratta di una contrarietà preconcetta verso la struttura in sé, ma di un’analisi realistica della situazione del quartiere. Viale Torino è un’area che già oggi soffre di gravi problemi legati alla sicurezza, al degrado e alla mancanza di servizi adeguati. È un quartiere che meriterebbe di essere rigenerato con interventi mirati a migliorare la qualità della vita dei residenti, non certo con ulteriori iniziative che rischiano di aggravare le criticità esistenti. Sono convinto – continua Formaggio – che i residenti della zona non debbano essere lasciati soli a fronteggiare una decisione che appare del tutto fuori luogo. Mi farò interprete delle loro istanze nelle sedi opportune, affinché vengano ascoltati e rappresentati adeguatamente. La priorità deve essere quella di restituire sicurezza e decoro a questa parte di Vicenza, non di aumentare i potenziali fattori di tensione sociale. Intendo inoltre sollevare questo problema all’attenzione della Regione del Veneto, affinché venga avviata un’indagine sulle buone pratiche adottate in altre città del nostro territorio, dove si sono realizzate strutture simili senza creare disagio o problemi per i residenti. Dobbiamo studiare i casi positivi e applicare soluzioni che non vadano a peggiorare la vivibilità dei quartieri, ma che garantiscano integrazione e rispetto reciproco senza compromettere il tessuto sociale esistente”.

“In aggiunta – continua il consigliere – chiederò un incontro con il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, per confrontarmi sulle intenzioni dell’amministrazione comunale riguardo a questa ipotesi e per assicurarmi che vengano tutelate le reali esigenze della cittadinanza. È fondamentale che il Comune agisca con attenzione e responsabilità, ascoltando la voce dei residenti e garantendo interventi che siano in linea con i bisogni del territorio. Infine, proporrò al Consiglio regionale una legge che stabilisca criteri urbanistici specifici per la costruzione di moschee. Ritengo che queste strutture debbano essere realizzate fuori dai centri abitati, in aree che possano garantire una maggiore accessibilità per i fedeli, con spazi adeguati da destinare a parcheggi e una viabilità sicura. In questo modo si potrebbero evitare molte delle criticità che spesso sorgono quando queste strutture vengono costruite in zone già afflitte da problemi di viabilità e sovraffollamento”.

“La rigenerazione urbana – conclude Formaggio – deve essere una priorità per Vicenza e mi impegnerò affinché non si ripetano scelte che rischiano di compromettere ulteriormente la vivibilità dei nostri quartieri. Il Comune deve agire con attenzione, ascoltando la voce dei cittadini e tutelando il loro diritto a vivere in un ambiente sicuro e decoroso”.