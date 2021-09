Vicenza In Festival: Madame, Sangiovanni e Venditti, un successo (LE FOTO)

Martedì sera bagno di folla per il concerto di Madame e Sangiovanni, ieri sera per Antonello Venditti: il Vicenza In Festival è un vero e proprio successo. “Durante le prime due serate in piazza dei Signori gli artisti sono stati accolti da un pubblico entusiasta – sottolinea l’assessore al turismo Silvio Giovine -. Al concerto delle due promesse diventate realtà, Madame e Sangiovanni, hanno assistito tanti giovani i cui occhi erano visibilmente carichi di emozione mentre Antonello Venditti ha contagiato la piazza con le sue canzoni che fanno parte della storia della musica leggera italiana. Forse l’aspetto più bello del clima che stiamo respirando in questa settimana di ViOff è proprio la voglia della nostra città di svegliarsi da un torpore che l’ha condizionata per troppo tempo, a prescindere dagli ultimi due anni gravati evidentemente dal Covid19. Ringrazio tutti gli organizzatori che consentono di vivere queste serate magiche in totale sicurezza- prosegue l’assessore -, in coordinamento con le forze dell’ordine che ora si stanno preparando per accogliere, con la professionalità che li caratterizza, De Gregori il 10 settembre, Max Pezzali l’11 e Nek il 13. Ha già raggiunto il tutto esaurito anche il concerto del Conservatorio previsto per domenica, serata durante la quale sarà proiettato anche il cortometraggio tratto dal libro Di fuoco e d’ombra. Per consentire a quante più persone possibili di assistere ai due eventi, abbiamo provveduto ad aumentare i posti, nel rispetto naturalmente delle norme di sicurezza ed è pertanto possibile prenotare online. Desidero ricordare che nonostante la piazza sia allestita per i concerti, siamo comunque riusciti a garantire il mercato sia del martedì che del giovedì”.