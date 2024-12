Vicenza – In auto con più di due etti di eroina destinata alle piazze di Vicenza: arrestati due nigeriani

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Ieri, 10 dicembre, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile (N.O.R.) della Compagnia di Vicenza hanno concluso con successo un’operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Alle 13:30, durante un controllo in Viale Diaz, i militari hanno arrestato in flagranza di reato due cittadini nigeriani, entrambi trentenni e già noti alle Forze di Polizia. I due si trovavano a bordo di una Renault Megane guidata da un connazionale del 1973, residente a Padova, risultato estraneo alla detenzione della droga e non sottoposto a provvedimenti restrittivi.

Nel corso dell’ispezione, i Carabinieri hanno trovato 20 ovuli di eroina, per un totale di 222 grammi, nascosti addosso ai due arrestati. La sostanza era occultata in sacchetti di plastica e riposta nelle tasche dei pantaloni e dei cappotti. Oltre alla droga, è stata sequestrata una somma di 440 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Dopo le formalità di rito, i due arrestati sono stati trasferiti nelle Case Circondariali di Vicenza e Verona Montorio, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, subito informata dal N.O.R. che sta proseguendo le indagini.

Sono in corso ulteriori accertamenti per determinare la provenienza dello stupefacente, che secondo gli inquirenti era destinato alle piazze di spaccio del centro città, contribuendo ad alimentare un mercato illegale dannoso per la salute pubblica e la sicurezza della comunità.