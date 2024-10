Vicenza – In auto con più di 100 dosi di eroina e cocaina: arrestato straniero

Il costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti, in risposta alle segnalazioni della cittadinanza e a tutela della legalità ha permesso nel pomeriggio del 5 ottobre 2024, l’arresto in flagranza di reato di K.C., cittadino ugandese del 1987, senza fissa dimora, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, operata dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile (N.O.R.) della Compagnia di Vicenza.

L’intervento è avvenuto durante un controllo d’iniziativa in via Monte Zovetto, una zona segnalata dalla cittadinanza per possibili attività illecite. Nel corso dell’operazione, condotta con tempestività ed efficacia, i militari hanno fermato una Fiat 500 e notato che il passeggero, K.C., cercava di occultare qualcosa tra i sedili. Fermata l’auto succitata, la successiva perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire in un calzino 94 dosi termosaldate di eroina, per un peso complessivo di 17,95 grammi, e 21 dosi di cocaina, per un totale di 2,38 grammi. Inoltre, è stata sequestrata la somma di 170 euro, ritenuta provento di attività illecita.

Il lavoro delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio di stupefacenti, soprattutto nel centro cittadino e nelle aree segnalate dai residenti, continua a dimostrarsi fondamentale per garantire la sicurezza pubblica. L’arrestato, al termine delle procedure di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Vicenza su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.