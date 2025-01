Vicenza – In arrivo 34 agenti in Questura, Giovine (FdI): “Grazie Meloni”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

“L’annuncio dell’arrivo di 34 nuovi agenti presso la Questura di Vicenza rappresenta l’ennesima dimostrazione concreta dell’impegno costante del Governo Meloni per garantire maggiore sicurezza sul territorio vicentino. Questo provvedimento certifica come l’attenzione al territorio e la sicurezza dei cittadini siano una priorità assoluta per il nostro Governo” dichiara Silvio Giovine, deputato di Fratelli d’Italia.

“Con l’assegnazione di 16 nuovi ispettori e 18 agenti, Vicenza potrà contare su un rafforzamento significativo di risorse qualificate. Un passo avanti cruciale per affrontare in modo efficace problematiche come i furti nelle abitazioni, le truffe agli anziani e il presidio delle aree urbane più sensibili”.

“Un ringraziamento al Governo Meloni per aver ascoltato le esigenze della nostra comunità. Il rafforzamento della Questura non è solo un gesto concreto, ma il simbolo di una politica che mette al centro la sicurezza reale delle persone, contrastando ogni forma di criminalità,” aggiunge Giovine.

“Adesso però, l’amministrazione Possamai non cerchi più alibi. La sicurezza è una sfida che si vince lavorando insieme e mettendo in campo azioni concrete. Il Comune cominci a fare la propria parte, la politica dello scaricabarile proprio contro l’unico Governo che ha invertito la rotta dopo anni di tagli indiscriminati alle forze dell’ordine operate da esecutivi a guida Pd e Cinque Stelle, non solo risulta paradossale ma rappresenta soprattutto una presa in giro che i Vicentini non meritano. Vicenza ha bisogno di un’amministrazione attenta e capace di operare su un tema così fondamentale,” conclude il deputato e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Silvio Giovine.