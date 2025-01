Vicenza – Grave incidente auto-moto sulla bretella dell’Albera: un uomo in codice rosso

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Intorno alle 19 di questa sera, venerdì 17 gennaio, un grave incidente ha coinvolto un’auto e una moto lungo la bretella dell’Albera. A seguito dello scontro, un uomo sulla trentina è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso, in condizioni serie e bisognoso di interventi di rianimazione.

Le autorità sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente, mentre il traffico nella zona risulta fortemente rallentato, con disagi per gli automobilisti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e agevolare le operazioni di rilievo.

Aggiornamenti seguiranno nelle prossime ore.