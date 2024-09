Vicenza – Gira con bici rubata: denunciato 24enne

Gli agenti delle Volanti della Polizia di Stato di Vicenza hanno denunciato un uomo per ricettazione dopo essere stato trovato in possesso di una bicicletta risultata rubata.

L’individuo è stato avvistato ieri, intorno alle 17:00, a Campo Marzo, mentre circolava su una bici che corrispondeva alla descrizione di un mezzo segnalato come rubato su un sito dedicato ai furti di biciclette.

Fermato dagli agenti, l’uomo non è stato in grado di fornire dettagli sull’acquisto della bicicletta, dichiarando di non ricordare né il venditore né il momento dell’acquisto.

Gli agenti hanno quindi contattato il proprietario della bicicletta, autore dell’inserzione online, convocandolo in Questura. L’uomo ha presentato la denuncia di furto e fornito fotografie e documenti che attestavano l’acquisto del mezzo.

Verificata la corrispondenza con la bicicletta recuperata, questa è stata restituita al legittimo proprietario. Il possessore del mezzo, un cittadino nigeriano nato nel 2000, è stato denunciato per ricettazione all’Autorità Giudiziaria.