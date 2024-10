Vicenza – Fugge e getta a terra cocaina ed eroina: arrestato 31enne

Intorno alle 23:00 di ieri, gli Agenti della Polizia di Stato in servizio “Volante” della Questura, durante un controllo in Campo Marzo, nei pressi di Via Verdi, hanno notato tre persone che, alla vista dei poliziotti, si sono date alla fuga. Uno dei fuggitivi ha attirato l’attenzione degli agenti poiché aveva gettato a terra alcune buste di plastica.

Dopo un inseguimento nella zona di Campo Marzo, l’uomo è stato bloccato in Viale Verdi mentre tentava di recuperare i sacchetti abbandonati. Le buste contenevano 91 involucri: 77 di cocaina e 14 di eroina, per un totale di circa 15 grammi. Durante la perquisizione, sono stati trovati in suo possesso anche una bustina con 0,68 grammi di marijuana, circa 200 euro in contanti e un cellulare. Tutti gli oggetti sono stati sequestrati.

L’uomo, identificato come G.D., cittadino nigeriano nato nel 1993, è stato arrestato per spaccio di stupefacenti.

Il Questore della Provincia di Vicenza, Dario Sallustio, ha dichiarato che questo intervento è un segnale dell’importante presenza delle forze dell’ordine, in particolare nell’area di Campo Marzo e nei pressi del centro storico, dove continueranno controlli intensificati anche in futuro.