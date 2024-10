Vicenza – Fermato e trovato con uno sfollagente: espulso clandestino carico di precedenti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Ieri mattina, intorno alle 9:30, gli Agenti della Polizia di Stato in servizio “Volante” della Questura hanno fermato un’auto durante un controllo in Via Zancon. Notando che il passeggero tentava di nascondere un oggetto metallico sotto il sedile, gli agenti hanno proceduto a una perquisizione. Sotto il sedile del passeggero è stato trovato e sequestrato uno sfollagente telescopico in ferro lungo circa 55 cm.

Il passeggero, un cittadino algerino identificato come B.M., nato nel 1994, non ha fornito spiegazioni valide sul possesso dell’arma e perciò è stato denunciato per porto di oggetti atti a offendere in luogo pubblico. Con numerosi precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio e in situazione di irregolarità sul territorio nazionale, è stato emesso un provvedimento di espulsione nei suoi confronti.

Il Questore di Vicenza ha disposto il suo trattenimento presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (C.P.R.) di Palazzo San Gervasio (Potenza), dove è stato scortato e attualmente attende il rimpatrio.