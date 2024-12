Vicenza – Fermati con droga in auto, un denunciato e un segnalato. Sequestrati due etti di stupefacente

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Vicenza prosegue nella costante intensificazione della propria azione di contrasto ai traffici illeciti e di repressione delle condotte di traffico e consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope, anche in vista dell’approssimarsi delle Festività Natalizie e in linea con le direttive impartite dalla locale Prefettura, attraverso l’impiego quotidiano di numerosi equipaggi operativi impiegati in tutta la provincia berica.

In tale contesto, negli scorsi giorni, i militari del Gruppo Vicenza, durante un ordinario servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo di polizia nei confronti di due soggetti italiani, entrambi residenti nel capoluogo berico, a bordo di un’autovettura, al confine tra la città di Vicenza e il comune di Torri di Quartesolo.

Gli evidenti segni di nervosismo mostrati sin da subito dai soggetti fermati unitamente alla circostanza che uno dei due risultava gravato da precedenti specifici in materia di stupefacenti hanno condotto i militari operanti ad effettuare un più approfondito controllo. Tale attività permetteva di rinvenire, in un caso, circa 6 grammi di cocaina nelle tasche del soggetto incensurato, mentre, nel secondo caso, occultati nei pantaloni e nella giacca dell’altro soggetto, un panetto di hashish, del peso di circa 100 grammi nonché 3,4 grammi di marijuana.

Pertanto, si procedeva, altresì, ad effettuare distinte perquisizioni domiciliari, presso gli indirizzi di residenza e/o dimora dei soggetti, all’esito delle quali, in un caso, è stato possibile trovare ulteriori 57 grammi di marijuana e 54 grammi di hashish. In ragione di quanto emerso, con riguardo al soggetto incensurato, conducente e proprietario del veicolo controllato, lo stesso è stato segnalato alla competente Prefettura per consumo di sostanze stupefacenti, e si è proceduto, contestualmente, al ritiro della patente di guida. Diversamente, il secondo soggetto è stato denunciato a piede libero per spaccio di sostanze stupefacenti.