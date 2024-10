Vicenza – Espulso tunisino pluripregiudicato: aveva anche minacciato residenti con un machete

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Ieri, la Polizia di Stato di Vicenza ha trasferito al Centro per Rimpatri di Bari un cittadino tunisino irregolare, identificato a Vicenza e con numerosi precedenti penali e/o di polizia per reati commessi in città e in provincia. L’uomo, identificato come B.R.S., nato nel 1980, è stato rintracciato nella zona di Campo Marzo dagli agenti delle Volanti della Questura, che hanno constatato la sua mancanza di documenti.

Le verifiche hanno rivelato un lungo elenco di precedenti, tra cui lesioni personali, violenza privata, maltrattamenti in famiglia e porto abusivo di armi. Di conseguenza, l’Ufficio Immigrazione della Questura ha emesso un provvedimento di espulsione immediatamente notificato. Il Questore di Vicenza ha disposto l’accompagnamento immediato al C.P.R. di Bari – Palese, dove è stato condotto e ora attende il rimpatrio in Tunisia.

Tra i vari episodi in cui è stato coinvolto, spicca quello del 2020, quando fu fermato dalle forze dell’ordine nella zona di Ca’ Balbi mentre minacciava alcuni residenti con un machete di 46 cm. In quell’occasione, le pattuglie erano intervenute su segnalazione di cittadini che avevano assistito a una lite tra stranieri nei pressi di una pasticceria della zona.