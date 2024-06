VICENZA – Eroina, cocaina, crack e marijuana in un appartamento: due arresti (VIDEO)

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Vicenza e il N.O.S. della Polizia Locale di Vicenza, proseguono nella costante intensificazione della propria azione di contrasto ai traffici illeciti e di repressione delle condotte di traffico e consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope, attraverso l’impiego di molteplici equipaggi operativi che hanno effettuato un intervento nel cuore del capoluogo berico.

In tale contesto, l’attività info-investigativa e di mappatura del territorio unitamente all’approfondimento di alcune segnalazioni pervenute dalla cittadinanza, hanno condotto finanzieri e agenti della polizia locale ad effettuare un controllo all’interno di un appartamento ubicato nel quartiere San Pio X di Vicenza, con l’ausilio delle unità cinofile del Gruppo della Guardia di Finanza di Vicenza e della Polizia Locale.

La perquisizione effettuata ha permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro 19,60 gr. di cocaina, 11,85 gr. di eroina, 5,94 gr di crack e 0,86 gr. di marijuana, già suddivise in quasi un centinaio di dosi, pronte per essere distribuite nel circuito territoriale dello spaccio, nonché 1.270,00 € in contanti, provento dell’attività illecita perpetrata, e n. 2 bilancini di precisione, oltre a numeroso materiale per il confezionamento.

In ragione di quanto emerso, si è proceduto all’arresto in flagranza di reato due soggetti di origini nigeriane e alla denuncia a piede libero di un terzo, già gravati da numerosi precedenti di polizia specifici, per il reato di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.

Le attività svolte dalla Guardia di Finanza di Vicenza, in stretta sinergia con la Polizia Locale di Vicenza, testimoniano il costante impegno assicurato dal Corpo nella incessante opera di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, con l’impiego ordinario di equipaggi su strada e delle unità cinofile e l’attenzione posta alle zone del capoluogo berico più esposte a questo fenomeno, salvaguardando, altresì, la sicurezza e l’incolumità dei residenti.