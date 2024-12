Vicenza – Entra in negozio di prodotti di estetica e carica 200 euro di merce in un borsone e poi fugge: arrestato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Verso le ore 15.00 di ieri, gli Agenti della Polizia di Stato in servizio di “Volante” della Questura, sono intervenuti presso un noto punto vendita di prodotti per l’igiene, la cura della persona e l’estetica in Viale Verona a Vicenza, dove era stato segnalato il furto di un notevole quantitativo di merce da parte di un uomo che dopo aver riempito un borsone si era dato alla fuga verso il centro cittadino, a bordo di una bicicletta.

Gli Agenti acquisivano nell’immediatezza una dettagliata descrizione del ladro, dell’abbigliamento indossato, del borsone e della bicicletta utilizzata per la fuga ed estrapolavano da subito alcuni fotogrammi dall’impianto di videosorveglianza del negozio che venivano condivisi in tempo reale con le atre pattuglie.

E’ stato così che un altro equipaggio in transito in Viale Roma, nella zona di Campo Marzo, riconosceva con certezza il ricercato mentre peraltro era già intento a far visionare la refurtiva ad alcuni possibili acquirenti che gli si erano avvicinati.

L’uomo, J. M., cittadino del Marocco del 1997, veniva bloccato ed accompagnato in Questura.

La merce (27 prodotti per il trattamento dei capelli, 15 flaconi di shampoo, 8 flaconi di cera per capelli, 4 maschere di bellezza) per un valore complessivo di circa 200 euro, veniva recuperata e sequestrata.

L’autore del furto, con diversi precedenti penali e/o di Polizia per reati contro il patrimonio e la persona, è stato arrestato e permane presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo.