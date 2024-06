VICENZA – Due giovani malviventi effettuano tre spaccate in centro in pochi minuti

Tre spaccate in pieno centro a Vicenza in pochi minuti. E’ questo il bilancio di un raid effettuato molto probabilmente dalla stessa coppia di giovani, secondo quanto riporta il Giornale di Vicenza.

Il tutto all’alba di sabato 1° giugno. Il primo locale preso di mira è la Gelateria Brustolon di contrà Pusterla poco dopo le 5. I due sono stati visti in azione da un residente svegliato dal rumore. Avevano infranto un vetro della porta ed uno dei due è penetrato nel locale riuscendo a rubare pochi spiccioli del fondo cassa. I due poi sono fuggiti in bicicletta. Altri due tentativi sono stati effettuati da Beppe’s snack in contra’ Mure santa Lucia pochi minuti dopo. In questo caso l’allarme anti intrusione li ha messi in fuga. Terzo tentativo al St Peters’s pub. I due malviventi hanno tentato di rompere un vetro della porta senza riuscirci. Per l’identificazione sono fondamentali le immagini di videosorveglianza