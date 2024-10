Vicenza – Donazione anonima di 40 mila euro all’Ipab

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

All’Ipab di Vicenza è stata effettuata una donazione anonima di 40 mila euro, suscitando una forte emozione nell’ente di assistenza. Questa organizzazione, che vanta oltre 700 anni di storia, è stata fondata e sviluppata anche grazie a lasciti e donazioni generosi, che continuano a costituire una parte fondamentale del suo patrimonio. Tuttavia, negli ultimi anni questi contributi sono diventati sempre più rari. Proprio per questo, l’arrivo di una busta chiusa contenente due assegni circolari da 20 mila euro ciascuno è stato accolto con particolare gratitudine e ammirazione.

Questo contributo, soprattutto in un periodo di difficoltà economica per molte famiglie, rappresenta un aiuto prezioso per sostenere la qualità dei servizi e la manutenzione delle strutture dedicate agli ospiti non autosufficienti. L’ente ribadisce il proprio impegno nel fornire assistenza agli anziani e alle famiglie, lavorando per non lasciare nessuno indietro.