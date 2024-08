VICENZA – Domani e dopodomani chiuso tratto di strada ai Ferrovieri

Chiuso al traffico il 28 e il 29 agosto il tratto stradale di via Rossi, da via Vaccari a via Ferretto de Ferretti

Lavori alla rete fognaria e sistemazione di un cedimento

Rimarrà chiuso al traffico per le giornate di mercoledì 28 e giovedì 29 il tratto di via Rossi compreso tra via Vaccari e via Ferretto de Ferretti. La chiusura della carreggiata, è dovuta ad alcuni lavori di riparazione e di manutenzione della rete fognaria, nonché di un cedimento della strada stessa.

L’intervento sarà eseguito da Amcps, per conto di Viacqua. Durante la chiusura della carreggiata, sarà assicurata la circolazione veicolare dei frontisti (compatibilmente con le esigenze del cantiere), oltre al transito dei pedoni.

Previste modifiche temporanee alla viabilità in via Vaccari e in via Ferretto de Ferretti: per consentire tutte le manovre, il semaforo situato all’incrocio tra la stessa via Ferretto de Ferretti, vicolo de Campesani e via Vaccari, verrà posto a lampeggio per tutta la durata dell’intervento, con il traffico regolato da movieri. Sul sito di Svt, infine, verranno segnalate eventuali variazioni o soppressioni dei percorsi delle linee bus urbane che transitano nelle vie interessate dai lavori, nonché le possibili istituzioni temporanee di fermate e capolinea.

Per informazioni sulla situazione della rete viaria in città è possibile consultare gratuitamente il servizio di infomobilità Luceverde Vicenza – https://vicenza.luceverde.it

