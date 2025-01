CROLLO DI UN ANTICO MURO A VICENZA – IL SOPRALLUOGO (video)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

«Non è una pertinenza dell’antica chiesa di San Giorgio il muro di cinta parzialmente crollato questa notte in viale Fusinato, ma la sua sistemazione è subordinata alla vicinanza del monumento e del fiume. Per questo motivo attendiamo dalla Soprintendenza indicazioni per rimuovere quanto prima la parte crollata ed evitare altri cedimenti».

Questa la dichiarazione del sindaco Giacomo Possamai, tornato stamane con l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller in viale Fusinato sul luogo del crollo notturno di un vecchio muro, dopo un primo sopralluogo effettuato questa notte con la polizia locale che aveva immediatamente escluso danni a persone e cose.

«Il pronto intervento messo in atto già da stanotte da due pattuglie del nostro comando, dai vigili del fuoco e da Amcps, che ringrazio, – ha proseguito il sindaco – ci ha consentito di transennare l’area del crollo e di riaprire fin da stamattina viale Fusinato a doppio senso. Resta al momento interdetto il marciapiede».

«I tecnici comunali – ha aggiunto l’assessore Cristiano Spiller – hanno appurato che il muro è afferente al retrostante edificio, in parte di proprietà comunale. Abbiamo già ottenuto l’autorizzazione della Soprintendenza per rimuovere i detriti e conservarli in vista delle valutazioni sulla conservazione del manufatto di proprietà del retrostante edificio, un condominio oggi disabitato che sorge nell’area di un lazzaretto di cui il Comune detiene una quota inferiore al 50 per cento».