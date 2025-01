Vicenza – Crolla il muro di una antica chiesa per il maltempo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nella notte tra lunedì e martedì, poco dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in Viale Fusinato a Vicenza per il crollo di un muro storico appartenente ad una struttura secondaria della Chiesa di San Giorgio in Gogna. Il muro, che risale probabilmente a prima dell’anno 1000, come la chiesa stessa, la più antica della città, si è parzialmente sbriciolato, con i detriti che sono finiti sulla carreggiata di Viale Fusinato.

La squadra dei vigili del fuoco, giunta tempestivamente sul posto, ha eseguito un sopralluogo iniziale e ha provveduto a transennare l’area. Sul luogo dell’incidente presente anche il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, e la polizia locale. Il sindaco ha fornito le prime indicazioni per preservare i detriti, mentre i tecnici di AMCPS hanno gestito il transennamento, che ha comportato anche deviazioni del traffico.

Le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco si sono concluse dopo circa due ore.