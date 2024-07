VICENZA – Controllo di vicinato: primi quattro incontri con i gruppi cittadini

Un centinaio di cittadini hanno partecipato alle quattro assemblee pubbliche dei gruppi di controllo di vicinato svolte dal 26 giugno al 2 luglio. Durante gli incontri, organizzati nel territorio dal Comando della polizia locale in collaborazione con i coordinatori dei gruppi, sono stati presentati il progetto e le modalità di confronto con la polizia locale e le altre forze dell’ordine per favorire le segnalazioni e la collaborazione con i cittadini. Sono intervenuti anche il sindaco Giacomo Possamai, l’assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto e in alcuni casi il personale dell’unità di strada e dei servizi sociali.

Tra le indicazioni emerse durante le assemblee c’è anche la richiesta di costituire nuovi gruppi di controllo di vicinato in zone attualmente non coperte. Motivo di confronto sono state anche le segnalazioni relative a situazioni di spaccio, conferimento illecito di rifiuti, danneggiamento della segnaletica stradale, mancato rispetto delle norme del codice della strada e disturbo della quiete pubblica da parte di alcuni locali.

Ad oggi i gruppi di controllo di vicinato sono otto.

Le assemblee appena svolte hanno interessato i gruppi relativi alle zone di Campo Marzo, piazza Castello, Quadrilatero e piazzale Bologna; via Allende, via Adenauer, San Giuseppe e Parco Fornaci;Santa Lucia, Borgo Scroffa, Parco Città e Sant’Andrea; Monte Berico, strada della Commenda e strada dei Templari.

Seguiranno a settembre altri quattro incontri per le zone di Santa Lucia e Borgo Scroffa, Parco Città e Sant’Andrea, Monte Crocetta e Laghi.

Per la creazione di nuovi gruppi è necessario inviare una richiesta a controllo.vicinato@comune.vicenza.it . Verrà poi convocata una riunione pubblica per individuare il coordinatore. Seguiranno le verifiche da parte della Questura e la formalizzazione della costituzione del gruppo di controllo di vicinato da parte della Prefettura.

Per quanto riguarda le segnalazioni, una volta raccolte dai coordinatori e vice coordinatori di ciascuna zona, vengono inoltrate al Comando della polizia locale attraverso la piattaforma “IO SEGNALO”, salvo eventuali richieste di intervento urgenti che seguono l’iter della telefonata al centralino delle forze dell’ordine. Di prassi, il Comando processa le richieste e predispone interventi mirati. Dall’attivazione della piattaforma, nel 2022, sono state raccolte 140 segnalazioni.