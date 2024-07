Vicenza – Consumo di droga: segnalate 8 persone, fa cui 2 minorenni

In una settimana di intensi controlli, la polizia locale di Vicenza ha segnalato otto persone per possesso di droga, tra cui due minori. Questi controlli, condotti dal Nucleo Operativo Speciale (NOS) e dalla Squadra Antidegrado, si sono concentrati sull’area tra il Quadrilatero e il centro storico, in risposta alle segnalazioni dei residenti riguardanti un aumento della presenza di spacciatori e individui sospetti in zone sensibili.

Nella prima settimana di luglio, circa 40 persone già note per l’uso di stupefacenti sono state controllate. Otto di queste sono state segnalate alla Prefettura per possesso di varie droghe. Tra loro, due giovani minorenni, fermati in tarda serata, hanno costretto gli agenti a chiamare i genitori, ignari dell’uso di sostanze da parte dei figli.

La polizia locale di Vicenza continua la sua incessante lotta contro lo spaccio e il degrado urbano, grazie all’operato del NOS, della Squadra Antidegrado e dell’Unità Cinofila Antidroga. I controlli mirano a restituire sicurezza ai cittadini, focalizzandosi sulle zone più vulnerabili allo spaccio.