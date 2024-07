VICENZA – Completato l’ingresso principale dei Giardini Salvi

Al Giardino Salvi procedono i lavori per la valorizzazione dei caratteri storici, artistici e naturali. Oggi si è tenuto un sopralluogo che ha coinvolto l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller, il funzionario della Soprintendenza, archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza Felice Giuseppe Romano, con il progettista e i tecnici della ditta che sta eseguendo l’intervento, Edilrestauri.

«Questa mattina abbiamo effettuato una visita al giardino insieme alla Soprintendenza che periodicamente verifica l’avanzamento dei lavori valutando la tipologia degli interventi e la scelta dei materiali. Una collaborazione proficua che consente di ottenere il miglior risultato possibile. Il cambiamento di aspetto lo possono notare anche i cittadini nell’area del parco transitabile mentre la porzione verso l’accesso principale è ancora interdetta» – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller.

I lavori alla porta in corrispondenza dell’ingresso principale sono quasi conclusi e l’impalcatura verrà tolta verso la fine del mese di luglio.

Procede l’intervento di pulitura e consolidamento dei pilastri della recinzione verso corso San Felice e Fortunato e dopo Ferragosto si interverrà per pulire anche la recinzione che separa il giardino dalla ex scuola Giusti.

All’interno dell’area verde continua anche la pulitura delle statue su cui i restauratori lavoreranno ancora per una decina di giorni per poi dedicarsi alla fontana dei cavalli.

Prosegue anche la sistemazione dei vialetti in particolare in corrispondenza delle gradinate.

Il sopralluogo ha interessato anche la Loggia Longhena dove il restauro riguarda i paramenti murari esterni.

Il progetto viene realizzato con una spesa di 400.000 euro finanziata a valere sul fondo europeo NextGeneratioEU nell’ambito del Pnrr (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 CUP B37H21002770001).