VICENZA – Coinvolto in una rissa, migrante pluripregiudicato sputa sangue in faccia agli agenti di polizia: arrestato

Nella notte scorsa, gli agenti della Squadra Volanti hanno arrestato O.B., un cittadino nigeriano di 32 anni senza fissa dimora, pluripregiudicato per reati contro la persona e il patrimonio.

Alle 3:30 di domenica, la Centrale Operativa ha ricevuto una segnalazione di rissa da parte del gestore del Bar Holiday. Sul posto sono giunte immediatamente due pattuglie della Squadra Volanti, trovando all’interno del bar solo uno dei tre coinvolti, che presentava una copiosa fuoriuscita di sangue dal naso ed era evidentemente alterato dall’alcol. Alla richiesta di un documento di identità, l’uomo ha reagito aggressivamente, cercando di intimorire gli agenti e agitandosi con le mani coperte di sangue.

Improvvisamente, O.B. ha ridotto la distanza di sicurezza con un balzo e ha sputato ripetutamente verso gli agenti, colpendone uno in pieno volto con il sangue che gli fuoriusciva dal naso. La sua condotta violenta ha costretto gli operatori a utilizzare il Taser in dotazione.

Successivamente, gli agenti hanno richiesto l’intervento di un’ambulanza del Suem per trasportare O.B. al locale ospedale per le cure necessarie a fermare il sanguinamento. Anche il poliziotto colpito è stato sottoposto a profilassi. O.B. è stato poi condotto presso gli uffici della Questura per una più compiuta identificazione, ma ha continuato a mantenere un atteggiamento non collaborativo, rendendo difficile la sua gestione.

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, O.B. è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Il Pubblico Ministero di turno ha disposto il rito direttissimo per la giornata odierna. Parallelamente alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, O.B. è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza con una multa che varia da 51 a 309 euro.